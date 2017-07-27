İbrahimovic, ManU'da devam edecek mi?
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İBRAHİMOVİC, MANU'DA DEVAM EDECEK Mİ?

İbrahimovic, ManU'da devam edecek mi?

Manchester United Menajeri, "Zlatan'ın sakatlığı sonrası sezonun ilk 6 ayını bir golcümüz olmadan geçiremezdik." dedi.

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Manchester United Menajeri, "Lukaku için çok para harcadık. Çünkü bugünlerde ya bu parayı harcarsınız ya da golcü alamazsınız. Bu parayı harcadık çünkü Zlatan'ın sakatlığı sonrası sezonun ilk 6 ayını bir golcümüz olmadan geçiremezdik." dedi.

Mourinho'nun bu sözleri yeni yılla birlikte yeniden sahalara dönmesi beklenen Ibrahimovic'in, sezonun 2'nci yarısında United forması giyeceği algısını beraberinde getirdi.

Golcü oyuncu, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında geçirdiği ağır sakatlığa kadar 28 kez fileleri havalandırmıştı. 

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