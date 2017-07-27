Galatasaray, Lucescu'yu doğruladı
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GALATASARAY, LUCESCU'YU DOĞRULADI

Galatasaray, Lucescu'yu doğruladı

Deneyimli teknik adamla görüşmek için Romanya'ya giden Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal, Atatürk Havalimanı'nda BeinSports'a açıklamalar yaptı.

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Deneyimli teknik adamla görüşmek için Romanya'ya giden Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal, Atatürk Havalimanı'nda BeinSports'a açıklamalar yaptı.

Topsakal, “Lucescu ismi doğru. Antrenör olarak değil, üst akıl olarak almak istiyoruz. Ön görüşme için gidiyorum" dedi.

Galatasaray'ın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşündüklerini belirten Topsakal, "Lucescu, futboldaki tüm işlerden sorumlu olacak. Belki Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’na da alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki oyuncuları göstereceğiz. O da gerekli uyarıları yapacak” ifadelerini kullandı.

Can Topsakal ayrıca, "Ön görüşmeyi ben yapacağım. Anlaşmaya varırsak başkanımız görüşecek" dedi.

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