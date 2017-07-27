PETAR SKULETİC: "TAKIMA KATKI VERMEK EN BÜYÜK HEDEFİM"

Petar Skuletic ile kulüp web sitesi için gerçekleştirilen röportajda, Sırp oyuncu Gençlerbirliği’ne geliş sürecini ve Gençlerbirliği’ndeki ilk günlerini anlattı.

Foto Albümü Petar Skuletic: "Takıma katkı vermek en büyük hedefim" 4 FOTO

Gençlerbirliği’nin bu sezon kadrosuna kattığı Petar Skuletic ile kulüp web sitesi için gerçekleştirilen röportajda, Sırp oyuncu Gençlerbirliği’ne geliş sürecini ve Gençlerbirliği’ndeki ilk günlerini anlattı.

Kamp döneminin beklendiği gibi yoğun geçtiğini değinen Skuletic; “Ankara’da topla antrenman yapmadık pek. Kondisyon anlamında yoğun geçti. Burada da daha çok taktik antrenmanlar ve maçlarla günümüzü geçirdik. Beklendiği gibi yoğun bir kamp dönemi oldu bizim için.”dedi.

Sırbistan’da Partizan formasıyla 15 lig maçında 14 gol kaydederek Lokomotiv Moskova’ya transfer olan golcü oyuncu, Rusya’da yeteri kadar şans bulamadığını söylüyor:

“Rusya’da istediğim şansı bulamadığımı düşünüyorum. Daha az süre aldığım oyunculardan bile skora daha çok katkı yapmışken , teknik direktörün bana şans vermemesi Rusya’da başarılı olamamamdaki en büyük etkendi. Sırbistan’da iyi bir performansla gelmiştim. Bunu devam ettirmeyi planlıyordum ama olmadı.”

Gençlerbirliği’ne gelmeden önce Gençlerbirliği’nin eski oyuncuları Radosav Petrovic ve Dusko Tosic’ten de fikir aldığını söyleyen Skuletic, iki oyuncunun da kulüple ilgili olumlu referanslar verdiğini söyledi:

“Gençlerbirliği’ne gelmeden önce Petrovic’ten ve Dusko Tosic’ten takımla ilgili bilgi aldım. İkisi de çok iyi şeyler söyledi şehir ve takımla ilgili. İyi bir takım olduğunu söylemeleri benim kararımda etkili oldu.”

Ümit Özat’ın futbolculara yaklaşımına da değinen Petar Skuletic, kendisinin buraya gelmesinde en önemli noktalardan birinin Özat’ın da onu istemesi olduğunu söylüyor.

“Buraya gelmem de Ümit Özat’ın da beni istemesi çok önemli bir etkendi. Gideceğiniz yerde teknik direktörün sizi istemesi çok önemli. Ümit Özat’ın çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Antrenman içinde zaman zaman sert olabiliyor ama antrenman bittiğinde bizimle arkadaş gibi konuşmaya devam ediyor. Her oyuncusuyla diyalog halinde olması , Ümit Özat’ı ayrı bir yere koyuyor benim için. Kısa süreli de olsa gözlemlerime göre Ümit Özat her şeyden önce iyi bir insan, ardından iyi bir hoca diye düşünüyorum.”

Son olarak bu sezonki hedeflerinin sorulması üzerine, Skuletic sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Kişisel hedeflerden bahsetmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Önemli olan takım benim için. Takıma katkı vermek en büyük hedefim.”