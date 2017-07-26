GENÇLERBİRLİĞİ, ANKARA FESTİVALİ'NDE

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Futbol Takımı ve teknik heyeti, Uluslararası Büyük Ankara Festivali'nde Ankaralılarla buluşacak.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Futbol Takımı ve teknik heyeti, Uluslararası Büyük Ankara Festivali'nde Ankaralılarla buluşacak.



Kırmızı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Hakan Kaynar, yaptığı açıklamada Atatürk Kültür Merkezi (Eski Hipodrom) alanında 29 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 7 gün sürecek festivale katılacaklarını aktardı.



Festivali ürün satma konseptiyle değerlendirmediklerini belirten Kaynar, "Festivaldeki coşku ve eğlencenin bir parçası olmak istiyoruz. Şehrimize festival gelmiş elbette Ankara'nın takımı da orada olacak. Hemşehrileriyle bir araya gelecek." diye konuştu.



Eski lunapark eğlencelerine "selam göndererek" penaltı atışları düzenleyeceklerini ve bunun için festival alanına nizami kale kurulduğunu dile getiren Kaynar, "Işıklandırma, ses düzeni gibi bütün hazırlıklarımızı yaptık. Akşamları çok kalabalık olacak. Ankaralıların penaltı noktasında kendilerini bir futbolcu gibi hissetmelerini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ziyaretçiler, İlhan Cavcav ile imza masasında



Hakan Kaynar, Gençlerbirliği A Takımı'nın da festivaldeki etkinliğe katılacağını söyledi.



Ziyaretçilerin festivalde A takım kalecilerine penaltı atışı kullanabileceklerini dile getiren Kaynar, etkinliği yönetecek hakemlerin de ayarlandığını belirtti.



Kırmızı-siyahlıların festival standında kurulan 3 panoda ziyaretçilerle fotoğraf çektireceğine dikkati çeken Kaynar, şunları kaydetti:



"Katılımcılar önce kurulan 3 panoda fotoğraf çektirecek. Birinci panoda İlhan Cavcav ile transfer edilen bir futbolcu gibi sözleşme imzalarken fotoğrafları çekilecek. İsteyenler fotoğrafta da olsa duayen başkanın yeni transferi olabilecek. İkinci panoda Gençlerbirliği formasıyla poster çekimi yapılacak. Üçüncü panoda ise takım posterinde yer alacaklar. Çektirilen 3 fotoğrafı sosyal medyada paylaşan penaltı atmaya hak kazanacak. Penaltı atışlarında başarılı olan katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek. Altyapı takımlarımız, antrenörlerimiz, A takım futbolcuları, amatör branşlarımızdaki sporcularımız ve kick boks takımı standımızda olacak. Ankaralıların eğlenceli bir haftalarına elimizden geldiğince renk katmaya çalışacağız."