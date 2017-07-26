Yüksek riskli maç kapalı gişe!
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YÜKSEK RİSKLİ MAÇ KAPALI GİŞE!

Yüksek riskli maç kapalı gişe!

Sturm Graz Kulübünden yapılan açıklamaya göre biletlerin 14 bini satıldı. Maç saatine kadar kalan biletlerin de tükenmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Perşembe günü Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 15 bin 300 seyirci kapasiteli Mercur Arena'da oynayacağı maç için şu ana kadar 14 bin biletin satıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertlilerin oynayacağı sezonun ilk resmi maçına hem Avusturyalı hem de Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Sturm Graz Kulübünden yapılan açıklamaya göre biletlerin 14 bini satıldı. Maç saatine kadar kalan biletlerin de tükenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarına ayrılan bin 500 bilet de tükendi. Türk taraftarların Sturm Graz tribününden de bilet aldığı öğrenildi.

- Yüksek riskli maç

Avusturya Steiermark Emniyet Amirliği tarafından yapılan açıklamada, Sturm Graz-Fenerbahçe müsabakasının güvenlik açısından yüksek riskli maçlar arasında görüldüğü belirtildi.

Karşılaşma öncesi ve sonrası Mercur Arena'nın etrafında güvenlik bölgesi oluşturulacağı kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik bölgesini ihlal eden kişilerin 500 avro para cezası ya da 2 hafta hapis cezasına çarptırılacağı, polise mukavemet edenlerin ise tutuklanacağı aktarıldı.

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