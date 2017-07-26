Atıcılıkta altın madalya Ji Won Chun'un
﻿
Site İçi Arama
﻿

ATICILIKTA ALTIN MADALYA Jİ WON CHUN'UN

Atıcılıkta altın madalya Ji Won Chun'un

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda atıcılık branşında kadınlar 25 metre tabancada Güney Koreli Ji Won Chun altın madalya kazandı.

226 Okunma

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda atıcılık branşında kadınlar 25 metre tabancada Güney Koreli Ji Won Chun altın madalya kazandı.

Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu'nda yapılan final müsabakasında eleme gruplarını ilk 6 sırada tamamlayan sporcular yarıştı.

Final mücadelesinde Güney Koreli Ji Won Chun altın, Rus Olga Misochenko gümüş, aynı ülkeden Valeria Valeryevna Kladovikova ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular Makbule Akkaya gruplarda elenirken, Sevda Öztürk final müsabakalarını 5. sırada tamamladı.

ETİKETLER
2
Gençlerbirliği, Ankara Festivali'nde
Osmanlıspor, Bugsaşspor'u 5 golle geçti
Ankaragücü, Elazığspor'a diş geçiremedi
TFF 2. ve 3. Lig fikstürleri çekildi
Mustafa Kaplan'dan Klasspor'a özel açıklamalar...
3
Gençlerbirliği, Bakan Osman Aşkın Bak ile ilk görüşmeleri yaptı..
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿