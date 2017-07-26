ATICILIKTA ALTIN MADALYA Jİ WON CHUN'UN

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda atıcılık branşında kadınlar 25 metre tabancada Güney Koreli Ji Won Chun altın madalya kazandı.
Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu'nda yapılan final müsabakasında eleme gruplarını ilk 6 sırada tamamlayan sporcular yarıştı.
Final mücadelesinde Güney Koreli Ji Won Chun altın, Rus Olga Misochenko gümüş, aynı ülkeden Valeria Valeryevna Kladovikova ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcular Makbule Akkaya gruplarda elenirken, Sevda Öztürk final müsabakalarını 5. sırada tamamladı.