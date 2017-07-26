Trabzonspor'dan gollü prova

Trabzonspor Futbol Takımı, Slovakya kampındaki dördüncü hazırlık maçında Slovakya 1. Lig takımlarından MSK Zilina'yı 4-3 yendi.
Trabzonspor'un, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yaptığı otelin sahasında oynadığı karşılaşmada, gollerini Kucka, Uğur Demirok (Penaltıdan), Bongonda ve Okay Yokuşlu kaydetti.
23. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Polievka'nın vuruşunda Okay Yokuşlu'ya da çarpan top filelerle buluştu: 0-1.
30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Kucka, ayağının dışıyla dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi:1-1
45. dakikada Olcay Şahan'ın ara pasıyla bir anda savunmanın arkasında topla buluşan Castillo, kaleci Mandous'un müdahalesi ile yerde kalınca karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğur Demirok, plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
49. dakikada savunmada Okay Yokuşlu kale önünde topu uzaklaştırmak isterken Vallo'ya çarpan top filelere gitti: 2-2.
59. dakikada Polievka'nın ceza alanı dışından doğrudan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-3.
64. dakikada Onazi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Bongonda, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-3
81. dakikada Onazi'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde topla buluşan Okay Yokuşlu, yakın mesafeden topu plase bir vuruşla filelere gönderdi: 4-3
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.
Stat: X Bionic
Hakemler: Josef Pavik, Tomas Somolani, Francisco Ferenc (Slovakya)
Trabzonspor: Esteban (Dk. 46 Onur Recep Kıvrak), Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu (Dk. 82 Abdülkadir Ömür), Kucka (Dk. 77 Yusuf Erdoğan), Olcay Şahan (Dk. 82 Hasan Batuhan Artarslan), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Bero), Castillo (Dk. 46 Onazi), Rodallega (Dk. 46 Bongonda)
MSK Zilina: Mandous, Vallo, Kasa, Hancko, Holubek, Kacer, Diaz, Cociuc (Dk. 78 Kec), Spalek, Otubanjo (Dk. 46 Ramil Sheidaev), Polievka (Dk. 60 Chvatal)
Goller: Dk. 23 ve 59 Polievka, Dk. 49 Vallo (MSK Zilina), Dk. 30 Kucka, Dk. 45 Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 64 Bongonda, Dk. 81 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
- Sheidaev, hasret giderdi
Trabzonspor’un geçen sezonun devre arasında MSK Zilina'ya 1,5 yıllığına kiraladığı Ramil Sheidaev, hazırlık maçı öncesi eski takım arkadaşları ve teknik heyetle hasret giderdi.
Azerbaycanlı oyuncu, karşılaşmanın ikinci yarısında görev alarak bordo-mavili takıma karşı forma giydi.