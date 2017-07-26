Kocaman'dan Fatih Terim yorumu
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KOCAMAN'DAN FATİH TERİM YORUMU

Kocaman'dan Fatih Terim yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Kocaman, basın toplantısında, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili bir soru üzerine  "Olayı bir saat önce duydum. Dolayısıyla ayrıntılara sahip değilim. Türkiye Futbol Direktörlüğü tanımıyla ilgili bilgim olmadığını söylemiştim. Bugünkü durumla ilgili gerçek bilgiye sahip değilim. Yoğunlaşmam yarınki maç üzerine. Bilgi akışını takip etmedim. Belki ilerleyen günlerde gerekirse açıklama yaparım. Şu an için bir şey söylemek çok erken." değerlendirmesinde bulundu. 

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