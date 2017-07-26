OSMANLISPOR, BUGSAŞSPOR'U 5 GOLLE GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’u 5-0’lık skorla mağlup eden Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, bu kez TFF 2. Lig ekiplerinden Bugsaşspor’la oynadığı hazırlık maçını 5-1’lik skorla kazandı.
Ostim Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Erkan Özdamar, Ejder Yapıcı ve Turgut Evran hakem triosu yönetti. İlk yarısı 4-1 biten karşılaşmayı Osmanlıspor ikinci yarıda bulduğu gol sonunda 5-1’lik skorla tamamladı.
Osmanlıspor’un gollerini 5. dakikada Raul Rusescu, 31. dakikada Carlos, 34. dakikada penaltı atışından Umar, 38. dakikada Sinan Kurt, 87. dakikada Bora Taşdemir kaydederken Bugsaşspor’un tek golü ise 44. dakikada Emre Torun’dan geldi.
Osmanlıspor sahada şu 11’le mücadele etti: Ahmet Eyüp Türkaslan, Szukala (Enver Yıldız), Muhammed Bayır (Ramazan Yüksel), Tugay Kacar, Sinan Kurt, Carlos (Can Aydoğan), Seto, Hasan Kılıç, Rusescu (Bora Taşdemir), Umar (Ahmet Sun), Ali Özgen (Volkan Eğri)
Bugsaşspor ise; Oğuz Çalışkan, Erbay Eker (Ömer Akman), Rıza Efendioğlu (Selim Özdemir), Mahmut Boz, Kerem Gülbahar (Yavuzhan Keleşoğlu), Burak Çelik, Harun Aydın (Yavuz Koç), Raşit Sevindir (Mikail Koçak), Mustafa Çeçenoğlu (Sertaç Çam), İskender Alın, Emre Torun (Güngör Kaya) 11’iyle sahada yer aldı.