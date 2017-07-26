Milli Takım'da Terim dönemi bitti
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MİLLİ TAKIM'DA TERİM DÖNEMİ BİTTİ

Milli Takım'da Terim dönemi bitti

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı.

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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı.

Konuyla ilgili TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir. Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz."

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