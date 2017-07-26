ANKARAGÜCÜ, ELAZIĞSPOR'A DİŞ GEÇİREMEDİ

2017-2018 sezonu hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Ankaragücü, ikinci hazırlık maçında Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu.

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2017-2018 sezonu hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Ankaragücü, ikinci hazırlık maçında bu akşam Elazığspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Edson Da Silva, Arif Morkaya, Yusuf Abdioğlu, Kenan Özer, Ömer Bozan, Lanre Kehinde, Kibong Mbamba, Sedat Ağçay ve Alaattin Okumuş 11 ile başlayan Sarı-Lacivertliler, her iki yarıda da rakibine göre daha üstün oynadığı müsabakadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı.

Karşılaşmanın ikinci devresine oyuncu değişiklikleri ile başlayan başkent ekibinde değişiklikler şu şekilde gerçekleşti:

Alaattin Okumuş (Çağatay Çeken) Ömer Bozan (Enes Kubat), Arif Morkaya (Ferhat Çulcuoğlu), Sedat Ağçay (Muhammed Gönülaçar), Kibong Mbamba (Erhan Yılmaz), Muhammet Kehinde (Samuel Owusu), Kenan Özer (Muharrem Ozan Cengiz)

Ankaragücü, Erzurum kampını yarın yapacağı antrenmanın ardından noktalayarak uçakla Samsun’a geçecek. Burada Samsunspor’un yeni stadının açılışı için Cumartesi günü saat 20.00’de Samsunspor ile hazırlık karşılaşması oynayacak Sarı-Laicvertli takım, maçın ardından Ankara’ya dönerek çalışmalarına Beştepe’de devam edecek.