TFF 2. VE 3. LİG FİKSTÜRLERİ ÇEKİLDİ

TFF 2 ve 3. Lig'de 2017-2018 sezonunun fikstürü çekildi.

2. Lig'de yeni sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.

- İlk hafta programı

TFF 2. Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer

Tuzlaspor-İnegölspor

Menemen Belediyespor-Kocaeli Birlikspor

Sivas Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor

Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler

Tokatspor-Afjet Afyonspor

Hatayspor-Kastamonuspor 1966

Bucaspor-Keçiörengücü

Beyaz Grup:

Silivrispor-Bandırmaspor

Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor

Fethiyespor-Hacettepe

Sakaryaspor-Karşıyaka

Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor

Fatih Karagümrük-Gümüşhanespor

Altay-Zonguldak Kömürspor

Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor

Niğde Belediyespor-Şanlıurfaspor

- Statü

TFF 2. Lig'de toplam 38 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.

Ligde sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar TFF 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.

Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.

TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonunun fikstür çekimi de yapıldı.

TFF 3. Lig'de yeni sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.

3. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

1. Grup

Yeni Altındağ Belediyespor-Ofspor

Düzcespor-Halide Edip Adıvarspor

Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare

Dardanelspor-Erbaaspor

Orhangazi Belediyespor-Bergama Belediyespor

Kemerspor 2003-Kozan Belediyespor

Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor

Bayrampaşa-Batman Petrolspor

12 Bingölspor-Çatalcaspor

2. Grup

1461 Trabzon-Kırıkhanspor

Diyarbekirspor-Anadolu Bağcılarspor

Tire 1922-Anagold 24 Erzincanspor

Turgutluspor-Yeşil Bursa

Gölcükspor-Yeni Orduspor

Kasımpaşa Erokspor-Muğlaspor

Darıca Gençlerbirliği-Ergene Velimeşespor

Kayseri Erciyesspor-Pazarspor

Van Büyükşehir Belediyespor-Ankara Demirspor

3. Grup

Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Aydınspor 1923

Utaş Uşakspor-Tarsus İdmanyurdu

Sultanbeyli Belediyespor-Kocaelispor

Tekirdağspor-Arsinspor

Ankara Adliyespor-Payasspor

Büyükçekmece Tepecikspor-Çorum Belediyespor

Karacabey Birlikspor-Elaziz Belediyespor

Kızılcabölükspor-Cizrespor

Osmaniyespor-Düzyurtspor

- Statü

TFF 3. Lig'de müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.

Çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 9 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

Müsabakalar sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar ise 2. Lig'e yükselecek son 3 ekibin belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.