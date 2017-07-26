MUSTAFA KAPLAN'DAN KLASSPOR'A ÖZEL AÇIKLAMALAR...

TFF 2. Lig ekiplerinden Hacettepe’nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, yeni sezon öncesinde takımın son durumu ve geleceği hakkında Klasspor mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Hacettepe’nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, yeni sezon öncesinde takımın son durumu ve geleceği hakkında Klasspor mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Kaplan, yeni sezon hedefi hakkında, “Fikstür çekildikten sonra hedef konusundaki planımızı yapacağız, lig başladıktan sonra alacağımız puanlar da yol haritamızı belirleyecek” dedi.

“MİLLİ TAKIMLARA 7, GENÇLERBİRLİĞİ’NE 3 OYUNCU GÖNDERDİK”

Geride kalan sezonun zor bir döneminde kulübün başına geldiğini hatırlatan Kaplan, “Geçen sezon son 15 maç kala göreve geldik. Zonguldak maçıyla başlayan dönem ile sezon sonuna kadar geçen sürede, iyi bir kenetlenme ile takımı ligde tuttuk. Ayrıca Milli takımlara 7 ve Gençlerbirliği’ne 3 oyuncu gönderdik, bu bizim için önemli bir başarıdır. Hacettepe’de çalıştığım her dönemde hep başarılarım var. Daha önce şampiyon olduk, ondan sonra Play-Off oynadık, geçen sezonda son 15 maçta iyi futbol oynayarak lige tutunduk” dedi.

“BİRİNCİ HEDEF, GENÇLERBİRLİĞİ’NE OYUNCU KAZANDIRMAK”

Geçen seneki başarılı ortamı, bu sezon da yakalamak istediklerini belirten Kaplan, “Bu sezon genç ve dinamik bir kadro kurduk. U19 ve U21 takımlarından 8 oyuncuyu takıma kazandırdık. Geçtiğimiz yıllarda Ankaragücü’nde çalışırken öğrencilerim Aytaç Öden ve Serkan Şirin’i transfer ettik. Orhan Evci ile de yeniden anlaştık. Geçen seneki iyi kadromuz ile beraber sezonu açtık. Bizim olduğumuz yerde, ciddiyet, birlik-beraberlik, saygı ve sevgi olur. Bu sezon da aynı ortamı yakalayacağız. Birinci hedefimiz, her sezon olduğu gibi Gençlerbirliği’ne oyuncu vermek ve ligde ses getirmektir“ diye konuştu.

“ASIL HEDEF, LİG BAŞLADIKTAN SONRA BELLİ OLUR”

Yeni sezonun fikstürü çekildikten sonra hedef doğrultusunda planları konuşabileceklerini dile getiren Kaplan, “Elimizdeki oyuncu kadrosu ile bir hedef belirlemek için lige başlayıp görmek lazım. Geldiğimden beri Arif başkanımız ile çok iyi bir diyaloğumuz var. Başkan, hoca ve oyuncular iyi ilişkide bulunduğunda, ortada sorun kalmıyor. Hedeflerimiz tabiki var ama grubumuzda 7-8 takım şampiyonluğa oynayacak gibi gözüküyor. Benim için rakip kim olursa olsun fark etmiyor, geçen sene de şampiyonluğa oynayan takımlardan puan ve puanlar almıştık. Aldığımız bu puanlar şampiyonluğun kaderini değiştirmişti. Fikstür çekildikten sonra hedef konusundaki planımızı yapacağız, lig başladıktan sonra alacağımız puanlar da yol haritamızı belirleyecek” dedi.

“1997,98 VE 99 DOĞUMLU 8 OYUNCUM VAR”

“Huyunu suyunu bildiğim oyuncular ile çalışmayı seviyorum” diyen Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Tecrübeli ve genç oyuncuları iyi kaynaştırarak başarılı bir ekip kurmak istiyoruz” dedi.

Kaplan, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Bana, antrenmanda ve maçta istediğimi verecek oyuncular lazım. Genç ve bildiğimiz oyuncularımızı kaynaştırarak bu sezon iyi bir takım kuracağız. Ki genç oyuncuları çıkarmak, bizim için bir sanat oldu. Elimizde 1999 doğumlu oyuncular var, bu isimlere önem veriyorum. 1997,98 ve 99 doğumlu 8 oyuncumuz var, eğer bu isimlerden 3’ünü maçlarda oynatabilirsek ne mutlu bize. İnanıyorum ki, gelecek sezon da 3-4 oyuncuyu Gençlerbirliği’ne göndereceğiz. Bu sene başında Gençlerbirliği’ne gönderdiğimiz oyuncular, forma şansı bulursa takıma hem oyun anlamında hem de maddi açıdan çok faydası olur.”

“ÖZAT, GENÇLERBİRLİĞİ’NİN ÖZÜNDEN GELEN BİRİ”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın Beştepe’nin özünden geldiği için bu kulübün yapısını çok iyi bildiğini söyleyen Kaplan, “Sezon başladığında büyük ihtimal, yaş ortalamamız en fazla 20 olur. Geçen sene 19.8, ondan önceki sezon ise 18.4 idi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Hacettepe ile ilgileniyor. Bu bizim için büyük avantaj. Geçmiş dönemlerde bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşamıştık fakat Ümit Özat ile bu konuda iyi ilişkiler kurduk. Ümit Özat, Gençlerbirliği’nin özünden geldiği için buranın yapısından iyi anlıyor. Ümit Özat, geçen sezon Hacettepe’nin 4 maçına geldi, bu durum bizi çok mutlu etti. Mesela, oyunculara, ‘Ümit Özat, maçta sizi izliyor’ dediğimizde, artı bir motivasyon kaynağı ortaya çıkıyor.” dedi.

Başkanımız Arif Ölmez ile devamlı konuşuyoruz. Kendisine, Hacettepe’de uzun süre kalmak istediğimi belirttim. 2. Lig’de Ankara takımları haricinde çalışmam demiştim, ki Ankaragücü’nde başarılı olmuştum.

“İLHAN CAVCAV İLE FUTBOL BİLGİMİZ UYUŞURDU”

Gençlerbirliği’nin efsane başkanı İlhan Cavcav’ın vefatı öncesinde, kendisiyle yaşadığı diyaloğu paylaşan Kaplan, “İlhan Cavcav ile bizim çok farklı bir ilişkimiz vardı, o benim babamdı. Kendisi ile futbol bilgimiz de uyuşurdu. Bir gün beni arayıp, ‘Hacettepe senden sonra bir türlü toparlanamadı, Giresun’u bırak gel’ dedi. Ben de, ‘İşimi yarım bırakmak bana yakışmaz’ dedim. Daha sonra Boluspor ile oynadığımız maçı kaybettik, tribünde de teknik direktörleri görünce Giresunspor’dan ayrıldım. İlhan Cavcav ile yeniden görüştük, görevde Cafer Aydın olduğu için yine teklifi kabul etmedim. Cafer hoca görevden ayrıldıktan sonra İlhan Cavcav ile anlaşma sağladık, 1 hafta sonra ise kendisini kaybettik. Bana bu görevi ise Murat Cavcav tebliğ etti” dedi.

“EN KORKULAN EKİP, HACETTEPE”

Hedefi henüz belirlemediklerini ancak iddialı ekiplerinden içerisinde olmak istediklerini ifade eden Kaplan, “Geçen sezon Play-Off oynadığımızda, gruptan Ümraniye ve Bandırma çıkmıştı. Bu sene geldiğimizde de iki takım üst lige çıktı. Bu sene zor bir gruba düştüğümüzü biliyoruz ama zorlukları severim. 7-8 tane iddialı ekiple oynayacağız, bu durum bizi korkutmuyor, tam tersine bu durum bizi daha çok hırslandırıyor. O çıtanın içinde biz de olmak istiyoruz. Kura çekiminde de en korkulan ekibin Hacettepe olduğu yorumu yapıldı, bu bizi sevindirdi. “ dedi.

“OSTİM’İN AMBİYANSI İYİ SAYILIR”

Yeni sezonda Hacettepe’nin Cebeci’den Ostim’e geçecek olmasını, avantaj olarak değerlendiren Kaplan, “Ostim Stadyumu’nda çim olması bile bizi mutlu etmeye yetiyor. Ostim Stadyumu, Ankara 19 Mayıs Stadyumu kadar olmasa da ambiyansı iyi sayılır. Cebeci’de bunu sağlayamıyorduk. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda maça çıkmadan karşılaşmayı kazanmış gibi düşünüyorduk, oyuncular daha farklı bir şevkle oynuyordu. Ostim stadında da bunu yaşayabiliriz. Oyuncularımıza bunu iyi anlattık. Ki koşan ve mücadele eden bir takım olduğumuz için bu sıkıntıları çabuk aşacağımıza inanıyorum. “ ifadelerini kullandı.

“ANKARAGÜCÜ’NÜN ŞAMPİYONLUĞUNUN YÜZDE 90’I TARAFTARLARININDIR”

Hacettepe teknik Direktörü Mustafa Kaplan, TFF 1. Lig’e yükselen Ankaragücü’nün şampiyonluğunda, taraftarlarının önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Kaplan, “Ankaragücü’nün bu seneki şampiyonluğunun yüzde 90’ı taraftarlarındır. Ankaragücü’nün kötü gittiği dönemde taraftarları sahneye çıktı. Rakip takım atağa geçtiğinde, 15 bin kişi bir anda bağırınca oyuncuların ayakları titriyor. Ankaragücü’nün biten sezonda iki maçına gitmiştim, Kırklareli ile berabere kalınan maçın ardından taraftarlara çok üzüldüm. O maçtaki taraftar yoğunluğu ile ilk yarıda işi bitirmesi gerekiyordu“ dedi.

“500 BİN LİRA İLE 10 OYUNCUNUN TRANSFERİNİ HALLEDERİZ”

Hacettepe’de transfer yaparken mali kurallara dikkat ettiklerinin altını çizen Kaplan, “Transfer görüşme yaptığımız oyuncular, Hacettepe’nin verebileceği rakamların çok üstünde söylediler. Bir oyuncu almak istedik, bize 500 bin lira istediğini söyledi. Biz, 500 bin lira ile Hacettepe’de 10 oyuncunun transferini hallediyoruz. Bir oyuncuya bu kadar parayı verirsek takımdaki dengeleri alt üst etmiş oluruz. Mesela, geçen sene Giresunspor’da 2 milyon liraya takım kurduk, sezon sonu play-off oynadılar.” dedi.

“ARİF ÖLMEZ CİMRİ DEĞİL, BONKÖRDÜR”

Hacettepe Başkanı Arif Ölmez’in söylendiği gibi cimri olmadığını ifade eden Kaplan, “Arif başkanın, mali işleri çok iyi bilmesi bizim için bir avantaj. Kendisi bahsedildiği cimri değildir, bonkör bir yanı var. Geçen sene bütün primlerimizi verdi ve bütün işlerimizi çözdü. Hacettepe’de daha önce 2500 lira prim almamıştık, berabere kaldığımız maçlarda bile ekstralar aldık. Arif Ölmez, kulübün menfaatleri doğrultusunda doğruları yapan bir insan. “ diye konuştu.

“KULÜBÜN MENFAATİ İÇİN İLHAN CAVCAV’IN DEDİKLERİNİ YAPTIM”

“Sabah 7’de kulübe girip akşam 7’de çıkan birisiyim. İşimi hem iyi hem de severek yaparım” diyen Mustafa Kaplan, kulübün menfaati için ne gerekiyorsa yaptığını vurguladı.

Kaplan’ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

“Ben İlhan Cavcav’ın askeriydim, işçisiydim. Bana bazı görevler verirdi, ben de yapardım. Sonradan da kötü olan ben olurdum. İlhan Cavcav’ın sağ kolu bendim. Kulüpte çeşitli görevlerde bulundum, bazı kararları çalışanlara tebliğ ettiğim için kötü olarak ben lanse edildim. Kimlerin benim hakkımda ne düşündüğü beni bağlamıyor. Bu görevleri birileri yapacaktı, bize nasip oldu. Kulübün menfaati için İlhan Cavcav’ın dediklerini yaptım hep. “

GENÇLERBİRLİĞİ’NE ÖNEMLİ İSİMLER KATTI

Son senelerde Gençlerbirliği’ne önemli isimleri kazandırdığını belirten Kaplan, “2014-15 sezonu başında Gençlerbirliği’ne geldiğimde, Hacettepe’den 4-5 oyuncuyu kadroya aldık. Takımda 1 sene daha kalsaydım daha çok oyuncuyu takıma kazandıracaktım. İrfan Can Kahveci için ilk sene sonunda başka takıma transfer olur dedik, herkes bize güldü, zannedersem 1,5 sene sonra Başakşehir’e gitti. Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık ve Uğur Çiftçi de üzerine koyarak kendini geliştirdi. Halil İbrahim’den çok ümitliydim ama kasık bölgesinden ameliyat olması, kendisini geriye götürdü“ diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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