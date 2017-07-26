RUKHLEDEV: "SAMSUN, STANDARTLARI EN YÜKSEK OLANI"

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Nikitich Rukhledev, "Samsun 2017, önceki olimpiyatlardan çok daha iyi" değerlendirmesini yaptı. Rukhledev, "Türkiye her zaman işitme engelliler olimpiyatlarının önemli bir parçası olmaya devam edecek" dedi.

Valery Rukhledev, sadece Rusya'nın değil uluslararası işitme engelli spor organizasyonların da önde gelen ismilerinden biri... İşitme engelli olimpiyatlarının da efsane sporcularından olan Rukhledev, kariyeri ve Samsun'da yapılan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Valery Rukhledev, "Çok genç yaşlardan itibaren sporla uğraştım. Birey olarak sporun değerini biliyorum. Ben esas itibarıyla güreşçiydim, onun öncesinde basketbol, voleybol, yüzme, atletizm ile uğraştım. Sporla Bununla birlikte üniversitedeki bölümüm de sporla ilgiliydi. Yani kalbim spor için atıyordu. Aynı zamanda profesyonel judocuydum"



69 yaşındaki Rukhledev'un Deaflympics Olimpiyatlarında serbest ve grekoromen güreşte tam 6 altın madalyası bulunuyor.

Aktif sporculuğun ardından İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin başkanlığına seçilen Valery Rukhledev, "Çabam hep uluslararası olimpiyat çevreleri ile işitme engelliler için düzenlenen spor organizasyonları arasındaki ilişkileri güçlendirmek oldu. İşitme engelli sporculara uluslararası desteğin arttığını görüyoruz bu da ilerde daha çok işitme engelli sporcunun yetişmesini sağlayacak" diye konuştu.

"Samsun, bunların içinde standartları en yüksek olanı"

Rukhledev, Samsun'un ev sahipliğinde devam eden 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatıları'nı diğerlerinden ayrı bir yere koyuyor:

Valery Rukhledev, "Açılış seremonisinden çok ama çok etkilendiğimi söylemek zorundayım. Stadyumda işitme engelliler vardı, Türk halkı vardı, İşitme engelli dünyasından olimpiyatlar için gelmiş çok sayıda insan vardı ve stadyum tamamen doluydu. Türk hükümetinin oyunların açılışındaki fevkalade önemli çabasına tanık oldum. Yıllar içinde İşitme engelliler için düzenlenmiş çok sayıda organizasyonun içinde bulundum, Samsun bunların içinde standartları en yüksek olanı. 92 ülke temsil ediliyor burada ve yüzlerce atlet… Gelecekte 105 ülkenin katıldığı bir organizasyon en büyük dileğim. Türkiye'de her zaman Deaflympics'in en önemli parçalarından biri olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Karadeniz kıyısındaki Samsun'un sadece kendisini değil buraya gelen herkesi huzurlu ve mutlu hissettirdiğini ifade eden Rukhlevedev, Samsun'un doğal güzellikleri ve tesisleri ile spor etkinlikleri için adeta biçilmiş kaftan olduğunu vurguladı.