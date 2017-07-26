BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİNDE MİRANDA VAR

Beşiktaş'ta stoper transferinde hedef İnter'den Miranda... Brezilyalı stoperle maaş konusunda anlaşan siyah beyazlılar, Miranda'nın İnter'den bonservisini almasını bekliyor.

Stoper arayışları için mesaisinin büyük bir bölümünü Mangala için harcayan Beşiktaş, oyuncuya gelen yüksek bedelli teklifler nedeniyle rotayı İtalya'ya çevirdi.

Siyah-beyazlıların hedefindeki 1 numaralı ismin İnter'den Miranda olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği iddia edilen Miranda'nın, İnter'le görüşmesinden sonra transferin şekilleneceği bildiriliyor.

33 yaşındaki Brezilyalı stoperin, bonservisini alacaklarına karşılık bedelsiz elde etmek için uğraştığı gelen bilgiler arasında... Miranda, geçen sezon İnter formasıyla 36 maça çıkmıştı.

Öte yandan Fransız basını, siyah-beyazlı ekibin, Montpellier'in 10 numarası Ryad Boudebouz'u takipte olduğunu yazdı.

Habere göre, Cezayirli orta saha oyuncusu için İngiltere ekiplerinden West Ham United ile İspanyol Sevilla da devrede.

Montpellier'nin, oyuncu için 15 milyon Avro bonservis ücreti istemesiyse, transferin önünü tıkayan en büyük etken olduğu belirtildi.

Cezayir milli takımı formasını da giyen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon çıktığı 34 maçta 11 gol atmış, 10 gol pası vermişti.