"TÜRK OYUNCULAR YABANCILARIN GERİSİNDE KALMIŞ DURUMDALAR"

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni ekibi Bornova Beckerspor'un başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Ülkemizin Avrupa'nın en değerli liglerinden biri haline gelmesi sadece ekonomik güçle değil, yetiştirdiğimiz oyuncularla olacaktır." dedi.

Yıldızoğlu, kadın basketbolunun son yıllardaki gelişimin oyuncu bazlı olmadığını, bu dönemde kadın basketboluna çok özel ve yetenekli oyuncuları dahil edemediklerini kaydetti.

"Türk oyuncu havuzu çok daraldı"

Burada herhangi bir suçlu aramadığını belirten Yıldızoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük sorumlu bizleriz. Bizler yetiştirebilsek, zaten bunu konuşmuyor olacağız. Yakalanan başarılar ülkenin ekonomik yükselişiyle de ilgili. Kulüpler nitelikli yabancıları kadrolarına dahil edebiliyorlar. Geçen sene Yakındoğu Üniversitesi'nin Avrupa'da ve Türkiye'deki başarısı buna en güzel örnektir. Fazla Türk oyuncu olmamasına rağmen çok kaliteli yabancılarla, devşirme oyuncularla bu başarıyı yakaladılar. Tabii ki bu ülkemiz adına çok sevindirici. Maalesef Türk oyuncu havuzunun çok daraldığını, nitelikli oyuncu yetiştiremediğimizi söylemek zorundayım. Ülkemizin Avrupa'nın en değerli liglerinden biri haline gelmesi sadece ekonomik güçle değil, yetiştirdiğimiz oyuncularla olacaktır."

Yıldızoğlu, Kadın Milli Basketbol Takımı'nın son yıllarda Avrupa'nın ilk 5'i içinde olduğunu hatırlatarak, "Dünya basketbol şampiyonalarına, olimpiyatlara katılan bir milli takımımız var. Buralarda Türk oyuncularla başarılı olduğumuz, madalyalar peşinde koştuğumuz zaman Türk basketbolu hak ettiği yere daha iyi gelecektir diye düşünüyorum." dedi.

Yabancı kuralı

Kadınlar Basketbol Ligi'nde yabancı kuralının "3+1"e düştüğünü aktaran Yıldızoğlu, takımların kadrolarındaki devşirme oyuncularla 5 yabancıyla mücadele edebileceğini dile getirdi.

Türk oyuncuların nitelikli 5 yabancı oyuncu içinde süre alabilmelerinin çok zor ama imkansız olmadığını belirten Yıldızoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun bir kısmı biz antrenörlerle ilgili. Biz bu şartlara uygun oyuncuları bulup doğru çalıştırmamız gerekiyor. Bu oyuncular da bu süreci iyi algılayıp karşılarında 5 tane nitelikli yabancı oyuncu olduğunu bilmeli. Oyuncuların bunun farkında olması ve buna göre çalışmaları gerekir. Teknik kısım olarak bizler iyi çalışmalı, oyuncuların konsantre olması, yöneticilerin de bunu desteklemeleri gerekiyor."

"Türk oyuncular geride kalmış durumda"

Yabancı sayısı düştüğü zaman daha çok Türk oyuncu mu yetişecek?" diyen Yıldızoğlu, "Bu, biz antrenörleri ve Türk oyuncularını tembelleştirebilir. Nitelikli yabancılarla oynamak antrenör olarak bizlerin şartları zorlamamıza, iyi oyuncular bulmamızı, daha nitelikli antrenman yapmamızı sağlayacaktır. Şu anda maalesef Türk oyuncular yabancıların gerisinde kalmış durumdalar." ifadelerini kullandı.