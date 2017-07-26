ÇİN FUTBOLUNDA BÜYÜK KRİZ

Son dönemde ödedikleri astronomik bonservis bedelleriyle dikkat çeken Çin kulüpleri de borçlarından dolayı sıkıntı yaşıyor. Çin Futbol Federasyonu, 13 süper lig kulübüne borçlarını bir an önce temizlemeleri çağrısı yaptı. Aksi taktirde kulüpler ligden ihraç tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Çin Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin çok yüksek transfer harcaması yapmalarını önlemek için her yolu deniyor.

Asya Futbol Federasyonu'nun aşırı borcu olan kulüplerin kıta şampiyonalarına alınmayacağını belirtmesi üzerine Çin Futbol Federasyonu harekete geçti. Federasyon, Süper Lig'de mücadele eden 16 kulübün 13’üne bir uyarı yazısı gönderildi.

Kulüplere bir an önce borçlarını temizlemeleri çağrısı yapıldı, aksi taktirde ligden ihraç edilecekleri uyarısında bulunuldu.

İhraç tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulüpler arasında Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan da yer alıyor.

Kulüplerden ise, abartıldığı kadar büyük borçları olmadığı açıklaması geldi. Carlos Tevez'i rekor bedelle transfer eden Shanghai Shenhua ise borçlarını kısa süre içinde ödemeyi planladığını duyurdu.