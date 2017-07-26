BAYERN MÜNİH KENDİ REKORUNU KIRDI

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2017-2018 sezonu öncesi yaz transfer döneminin şu ana kadar en fazla para harcayan takımı Bayern Münih oldu.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"in verilerine göre Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Niklas Süle, James Rodriguez ve Serge Gnabry'nin bonservisleri için 100,5 milyon avro ödeyen Bavyera ekibi, Bundesliga'nın transfere en fazla yatırım yapan takımı olarak dikkati çekti.

Bayern Münih, sezon öncesi 41,5 milyon avro karşılığında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'dan kadrosuna kattığı Tolisso'nun transferiyle bir oyuncu için en yüksek bonservis bedeli ödeyen takım unvanını kazandı.

Bayern Münih kulüp rekoru kırdı

Bundesliga'nın transfer rekortmeni Bayern Münih, Tolisso'yu renklerine bağlamak için ödediği 41,5 milyon avroyla rekorunu geliştirdi.

Fransız futbolcu Tolisso, Bayern Münih'e imza atarak kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını elde etti.

Bavyera ekibi, Juventus'tan Fransız Kingsley Coman'ı 21 milyon avro, Hoffenheim'dan Alman Niklas Süle'yi 20 milyon avro, Werder Bremen'den Alman Serge Gnabry'yi 8 milyon avro bonservis ücreti, Real Madrid'den Kolombiyalı James Rodriguez'i ise 10 milyon avro kiralama bedeliyle renklerine bağladı.

Bundesliga'nın büyük transferleri Bayern Münih'e ait

Münih ekibi, geçmiş yıllarda da transfere en fazla para harcayan Bundesliga takımı olarak göze çarptı.

Tolisso için 41,5 milyon avro ödeyerek kulüp rekorunu geliştiren Bayern Münih, 2012'de Athletic Bilbao'dan İspanyol Javi Martinez'i 40 milyon avro, 2013'te Borussia Dortmund'dan Alman Mario Götze ve 2015'te Juventus'tan Şilili Arturo Vidal'i 37'şer milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

Bayern Münih, 2016'da Borussia Dortmund'dan Alman Mats Hummels ve Benfica'dan Portekizli Renato Sanches'i ise 35'er milyon avroya transfer etti.

Wolfsburg'dan 50 milyon avro

Almanya'da sezon öncesi transfere en çok para harcayan ikinci takım, Wolfsburg olarak göze çarptı.

Transfere 50 milyon avro harcayan Wolfsburg, Hertha Berlin'den ABD'li John Anthony Brooks'u 17 milyon avro, Malaga'dan İspanyol Ignacio Camacho'yu 15 milyon avro, Oostende'den Belçikalı Nany Landry Dimata'yı 10 milyon avro, Internacional'den Brezilyalı William'ı 5 milyon avro, Dinamo Dresden'den Alman Marvin Stefaniak'ı 2 milyon avro ve 1860 Münih'ten Alman Ohis Felix Uduokhai'yi 1 milyon avroya bünyesine kattı.

Schalke 04'ten 47,5 milyon avro

Bayern Münih ve Wolfsburg'un ardından Almanya'da transfere en fazla yatırım yapan takım, Schalke 04 oldu.

Tottenham'dan Cezayirli Nabil Bentaleb (19 milyon avro), Sevilla'dan Yevhen Konoplyanka (12,5 milyon avro), Nantes'tan Amine Harit (8 milyon avro), Eintracht Frankfurt'tan Bastian Oczipka (4,5 milyon avro) ve Deportivo La Coruna'dan Pablo Insua'yı (3,5 milyon avro) kadrosuna katan Schalke 04, bu transferler için kasasından 47,5 milyon avro çıkardı.

Borussia Dortmund'dan 44 milyon avro

Almanya'nın iddialı takımlarından Borussia Dortmund, sezon öncesi yaptığı transferlerin bonservis bedelleri için 44 milyon avro ödedi.

Borussia Dortmund, Freiburg'dan Alman Maximilian Philipp'i 20 milyon avro, Bayer Leverkusen'den milli futbolcu Ömer Toprak ve Borussia Mönchengladbach'tan Alman Mahmoud Dahoud'u 12'şer milyon avro karşılığında transfer etti.

- Leipzig'den 37,5 milyon avro

Bundesliga'da geçen sezonun sürpriz takımı Leipzig, şu ana kadar transfer için 37,5 milyon avro yatırım yaptı.

Paris Saint-Germain'den Fransız Jean-Kevin Augustin (13 milyon avro), Galatasaray'dan Portekizli Bruma (12,5 milyon avro), Salzburg'dan Avusturyalı Konrad Laimer (7 milyon avro) ve Young Boys'tan İsviçreli Yvon Mvogo'yu (5 milyon avro) kadrosuna katan Leipzig, bu transferler için 37,5 milyon avro harcadı.