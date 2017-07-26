MASA TENİSİNDE TRANSFER

Masa tenisinde geçen sezon Kadınlar Süper Lig, Türkiye Kupası ve ETTU Kupası'nı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Rus oyuncu Iana Noskova'yı transfer etti.

İç transferde Melek Hu ve Simay Kulakçeken ile sözleşme yenileyen yeşil-beyazlılar, dış transferde de Damla Özer, Singapurlu Zeng Jiang ve Hong Konglu sporcu Lee Hoo Ching'in ardından son olarak geçen sezon Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Iana Noskova'yı renklerine bağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik, Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye’yi ETTU Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmenin gururu yaşayacaklarını söyledi.

Voleybolun ardından masa tenisinde de Türkiye’ye Avrupa şampiyonluğu kazandırdıklarını, geçen yıl hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştıklarını hatırlatan Ferik, ''Bu yıl da aynı başarıları tekrarlayarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla başarılarımızı taçlandırmak istiyoruz. Bu doğrultuda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe ve sponsorlarımızın destekleriyle kadromuzu güçlü bir yapıya büründürdük. Bugün, daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve geçen yıl Rusya'nın CSKA Moskova takımında oynayan Iana Noskova'yı kadromuza kattık." diye konuştu.

Rus Sporcu Iana Noskova ise Bursa Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme imzalamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, yeni takımıyla beraber iyi sonuçlar alacaklarına inandığını ifade etti.

İmza töreninde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Koordinatörü Cemil Ünlü de Rus sporcuya başarılar diledi.