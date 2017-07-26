BORNOVA BECKERSPOR'DAN 2 TAKVİYE

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi temsilcilerinden Bornova Beckerspor, iki genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Bornova Beckerspor'dan yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki pivot Emel Türkyılmaz ve 23 yaşındaki uzun forvet Yeliz Doğan ile birer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezon Mersin Basketbol'da forma giyen Emel Türkyılmaz, Ceyhan Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor'da da mücadele etmişti. Yeliz Doğan ise en son ABD'de NCAA takımlarından Rider Üniversitesi'nde forma giymişti.