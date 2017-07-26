FENERBAHÇE AVANTAJ PEŞİNDE

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçına Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında çıkacak.

Geride kalan sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesi alan sarı-lacivertliler, bu kupaya 3. ön eleme turundan başlayacak.

Avusturya deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynayacak.

Graz'daki UPC Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak Sturm Graz-Fenerbahçe maçını Norveç Futbol Federasyonundan Ola Hobber Nilsen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.

Santrfor sıkıntısı

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı öncesi santrfor sıkıntısı yaşanıyor.

Yeni sezon öncesi Emmanuel Emenike'yi Olympiakos'a satan, kiralık oynayan Moussa Sow'la tekrar anlaşamayan ve en az 1.5 ay daha sakatlığı sürecek Jose Fernandao'dan faydalanamayan sarı-lacivertlilere, bir kötü haber de Robin van Persie'den geldi.

İsviçre kampının son hazırlık maçında Monaco karşısında sol dizinden sakatlanan Van Persie, Sturm Graz maçına yetiştirilemedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın elinde ise santrfor özellikli tek isim olarak genç takım oyuncusu 20 yaşındaki Ahmethan Köse kaldı.

Kariyerinde hiç profesyonel maçı bulunmayan Ahmethan, geçen sezon 21 Yaş Altı Ligi'nde 21 karşılaşmada 18 gol atmıştı. Kocaman'ın, ileri uçta hazırlık maçlarında da oynattığı genç futbolcuya ya da kanat oyuncusu Aatif Chahechouhe'ye şans vereceği öğrenildi.

Aykut Kocaman'la 50 ay sonra

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'la tam bin 530 gün sonra, sarı-lacivertli takımın başında sahada yer alacak.

Sarı-lacivertlilerin başında 4 yıl sonra tekrar geçen Kocaman, Fenerbahçe'yle son resmi maçına yaklaşık 50 ay önce 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Carlos Kameni ve Mauricio Isla, ilk kez bir resmi maçta sarı-lacivertli formayı giymek için Kocaman'dan forma bekleyecek.

Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar'ın ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken Kocaman, kaleyi koruyacak isim konusunda Volkan Demirel ve yeni transfer Kameni arasında tercih yapacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i şöyle:

Volkan Demirel (Kameni), Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Ahmethan Köse (Chahechouhe).

Sturm Graz sahasında son 7 maçı kaybetti

Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 7 maçı da kaybetti.

Avusturya temsilcisi, sahasındaki son galibiyetini 6 yıl önce elde etti. Sturm Graz, 3 Ağustos 2011'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Gürcü rakibi Zestafoni'yi 1-0 yenmişti. Bu galibiyetten sonra Sturm Graz, sırasıyla Bate Borisov, Lokomotiv Moskova, Anderlecht, AEK, Breidablik, Rubin Kazan ve Mladost'a kaybetti.

Avusturya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Karadağ ekibi Mladost'a ilk maçı sahasında 1-0 kaybetmesine rağmen deplasmanda 3-0 kazanarak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Maçlarını yaklaşık 15 bin kişilik UPC Arena'da oynayan Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında St.Polten'i 3-2 yendi.

Graz'daki karşılaşmaya bölgede yaşayan Türklerin ilgi göstermesi ve Fenerbahçe'nin ciddi bir taraftar desteğiyle sahada olması bekleniyor.