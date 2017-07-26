GENÇLERBİRLİĞİ, BAKAN OSMAN AŞKIN BAK İLE İLK GÖRÜŞMELERİ YAPTI..

Gençlerbirliği 19 Mayıs Stadyumunda maçlarını oynamak için temasları hızlandırdı.

Gençlerbirliği 19 Mayıs Stadyumunda maçlarını oynamak için temasları hızlandırdı.

Ostim Stadı yenilenene ya da Eryaman Stadı bitene kadar 19 Mayıs Stadında oynamak isteyen Gençlerbirliği, hükümette yaşanan kabine değişimi sonrası Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak üzerinden görüşmeleri hızlandırdı.

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Yıkımına en erken Ocak ayında başlanacak olan ve henüz proje aşamasında olan 19 Mayıs Stadında maçlarını oynamak isteyen Gençlerbirliği, başkan Murat Cavcav'ın takımın Hollanda kampında olması nedeni ile görüşmeleri başkanvekili Arif Ölmez koordinasyonunda sürdürüyor.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı önümüzdeki günlerde “hayırlı olsun” ziyaretine gidecek olan Gençlerbirliği yönetimi, bakan ile ilk temasları kurarak sorunu iletti.

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Dün öğlen saatlerinde Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Gençlerbirliği Kongre üyesi Mehmet Soylu, Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek 19 Mayıs Stadının Ostim Stadı tamamlanmadan yıkılmasının kulübe yaratacağı sorunları iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Stadının Ankara'ya yakışır bir tarzda hızlı bir şekilde yapılmasını istediğini belirten Bak, Gençlerbirliği'nin sorununu Cumhurbaşkanına ileteceğini ve kulübün mağdur olmaması için elinden geleni yapacağını söylediği öğrenildi.

Akşam saatlerinde Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşen bir diğer isim de Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Kartal oldu. Kartal, 19 Mayıs Stadyumun hakkında Bak'a bilgi verirken İlhan Cavcav sezonunda İlhan Cavcav'ın takımının Ankara dışında oynamak zorunda kalmasının kulübü çok zorda bıraktığını söyledi.

Ostim Stadı tamamlanana kadar maçların 19 Mayıs Stadyumunda oynamasını istediğini söyleyen Kartal, aynı zamanda hemşerisi olan Bak'ı Gençlerbirliği maçlarına davet etti.

19 Mayıs Stadyumunda herhangi bir yıkım işlemi henüz yapılmadı. Stat, futbol oynamaya müsait ve yarın maç oynanacakmış şekilde hazırlanıyor.