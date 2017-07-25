Yeni Malatyaspor'dan Tuzlaspor'a 4 gol
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YENİ MALATYASPOR'DAN TUZLASPOR'A 4 GOL

Yeni Malatyaspor'dan Tuzlaspor'a 4 gol

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki sahada oynanan müsabakaya iyi başlayan Malatyaspor, 8'inci dakikada Boutalip'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Üst üste atak yapan Malatya ekibi Eren Tozlu'nun 12'nci dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıya da atak başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Boutalip'in 48'inci dakikada bulduğu golle maçı 3-0'a getirdi.

Tuzlaspor, Hacı Mustafa'nın 52'nci dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 3-1'e taşıdı.

Yediği gole 2 dakika sonra cevap veren Malatyaspor, 54. dakikada Ahmet Aras'ın golü ile maçta tekrar 3 farkla öne geçti ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Düzce kampındaki son hazırlık maçını 27 Temmuz'da TFF 1. Lig takımı Adanaspor ile yapacak.

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