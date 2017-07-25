Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları
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FENERBAHÇE'DE STURM GRAZ MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacağı ilk maç öncesi hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.

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Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacağı ilk maç öncesi hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, futbolcular 2 grup halinde top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktik çalıştı.

Tedavisi süren Fernandao, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Bu çalışmayla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayan Fenerbahçe, özel uçakla Avusturya'ya gidecek.

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