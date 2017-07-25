Gençlerbirliği yine kazanamadı
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GENÇLERBİRLİĞİ YİNE KAZANAMADI

Gençlerbirliği yine kazanamadı

Hollanda kampında altıncı hazırlık maçına çıkan Gençlerbirliği, Arnhem Boys Stadı’nda oynanan maçta 1-0 öne geçti ancak rakibinin golüne engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Hollanda kampında altıncı hazırlık maçına çıkan Gençlerbirliği, Arnhem Boys Stadı’nda oynanan maçta 1-0 öne geçti ancak rakibinin golüne engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Uğur, Halil İbrahim (Oguz, dk. 46), N'Diaye (Murat,dk. 85), Palitsevich (Mert,dk. 85), Zeki (Diallo, dk. 46), Khalili (Serdar, dk. 66), Issah (Matei,dk. 76), Milinkovic (Scekic, dk. 76), Rantie (Vedat, dk. 66), Skuletic (Manu, dk. 61).

REAL SOCİEDAD: Rulli (Sisniega, dk. 46), Gorosabel, Guevara (Aritz, dk. 46), Raúl Navas (Gaztañaga, dk. 46), Merquelanz, R. Pardo (Illarra,dk. 46), Capilla (X. Prieto, dk. 46), Zurutuza (Sangalli, dk. 46), D. Concha (Canales, dk. 46), Juanmi (Muguruza, dk. 46), Januzaj (Rodrigues, dk. 46)

GOLLER: Skuletic / Navas

12 ' Kamal Issah ceza sahası dışından vurdu, kaleci kurtardı.

18’ Khalili’nin kamptığı top Skuletic’in önünde kaldı. Orta saha çizgisinin biraz önünden vuran Skuletic, kalecinin önde olmasından yararlandı ve skoru 1-0’a getirdi.

23' Kalemizde yaşanan tehlikeli atakta savunmaya çarpan top kaleye yöneldi, Hopf kornere çeldi.

28' Palitsevich kazanılan serbest vuruşu yarı sahamızdan rakip kaleye gönderdi. Önde olan kaleci iki hamlede topu kurtardı.

37' Milinkovic ceza sahası içinde vurdu, top direğin üstünden auta çıktı.

38’ Adnan Januzaj’ın asistinde Navas skoru 1-1’e getirdi.

71’ Vedat ceza sahası içinde vurdu, kaleci son anda kornere çeldi.

87' Serdar Özkan sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi ve vurdu. Kaleci çıkardı topu.

Maçta başka gol olmadı ve 1-1 sona erdi.

 

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