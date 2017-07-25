BEŞİKTAŞ'TAN İSPANYA'DA GOLLÜ PROVA

Beşiktaş, İspanya 2. Lig ekiplerinden Real Valladolid ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup attı.

Beşiktaş, İspanya'daki ilk hazırlık maçında bu ülke temsilcisi Real Valladolid önüne çıktı. Siyah-beyazlı takımda yeni transferlerden Pepe ve Orkan Çınar ile Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Ryan Babel maçın kadrosuna alınmadı.Kamp çalışmalarına geç katılan isimlerden Anderson Talisca ise ilk kez bir hazırlık maçında şans buldu ve 11'de sahaya çıktı.

Yeni sezon öncesi tüm oyuncuların durumunu görmeyi amaçlayan teknik direktör Şenol Güneş, Schalke 04 karşılaşmasına göre farklı bir kadroyu sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta Fabricio kalede görev yaptı. Savunma dörtlüsü Andreas Beck, Matej Mitrovic, Atınç Nukan ve Adriano Correia'dan oluşurken, defansın önünde Necip Uysal ile Tolgay Arslan görev aldı. Orta sahada Aras Özbiliz, Talisca ve Caner Erkin'in şans bulduğu Beşiktaş'ta forvet hattında Mustafa Pektemek oynadı.

4. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanadında boşluğu iyi değerlendiren Mata, bir süre taşıdığı topu ceza alanına girdiği anda sert bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

55. dakikada soldan ceza alanına giren Caner Erkin'in şutunda kaleciden seken meşin yuvarlağı Mustafa Pektemek, filelerle buluşturdu ve 1-1 beraberliği sağladı.

77. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

80. dakikada ceza alanı içinde sol tarafta topla buluşan Miguel, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durumu 2-2'ye getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Marbella

Hakemler: Francisco Manuel Jimenez Hidalgo, Azmando Colos Cololecon, Adrian Azoaga Ganele (İspanya)

Beşiktaş: Fabricio, Beck (Dk. 46 Gökhan Gönül), Mitrovic (Dk. 67 Fatih Aksoy), Atınç Nukan (Dk. 46 Tosic), Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan (Dk. 68 Sedat Şahintürk), Aras Özbiliz (Dk. 46 Cenk Tosun), Talisca (Dk. 84 Milosevic), Adriano (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Mustafa Pektemek

Real Valladolid: Masip (Dk. 46 Becerra), Calero, Luismi (Dk. 46 Garcia), Mata (Dk. 46 Michel), Marcos (Dk. 46 Jose), Hervias (Dk. 69 Miguel), Deivid (Dk. 46 Perez), Antonito (Dk. 46 Annuar), Villa (Dk. 46 Sulayman), Nacho, Plano

Goller: Dk. 4 Mata, Dk. 80 Miguel (Real Valladolid), Dk. 55 Mustafa Pektemek, Dk. 77 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 36 Tolgay Arslan (Beşiktaş), Dk. 39 Calero, Dk. 21 Michel (Real Valladolid)