BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM VALLADOLİD MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Beşiktaş, İspanya'daki ilk hazırlık maçında bu ülke temsilcisi Real Valladolid önüne çıktı. Siyah-beyazlı takımın, İspanya 2. Lig ekibine karşı mücadele verdiği müsabakanın kadrosunda, yeni transferlerden Pepe ve Orkan Çınar ile Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Ryan Babel yer almadı.

Kamp çalışmalarına geç katılan isimlerden Anderson Talisca ise ilk kez bir hazırlık maçında şans buldu ve 11'de sahaya çıktı.

Yeni sezon öncesi tüm oyuncuların durumunu görmeyi amaçlayan teknik direktör Şenol Güneş, Schalke 04 karşılaşmasına göre farklı bir kadroyu sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta Fabricio kalede görev yaptı. Savunma dörtlüsü Andreas Beck, Matej Mitrovic, Atınç Nukan ve Adriano Correia'dan oluşurken, defansın önünde Necip Uysal ile Tolgay Arslan görev aldı. Orta sahada Aras Özbiliz, Talisca ve Caner Erkin'in şans bulduğu Beşiktaş'ta forvet hattında Mustafa Pektemek oynadı.

Kadroda bulunmayanlar salonda çalıştı

Beşiktaş'ta kadroda yer almayan Quaresma, Pepe, Hutchinson, Babel ve kaleciler Tolga Zengin ile Denys Boyko, karşılaşma öncesinde salonda çalıştı.

Transferinin ardından bu sabah İspanya kampına katılan Orkan Çınar da salonda çalışan oyuncular arasında yer aldı.

Hazırlık maçının kadrosunda bulunmayan oyuncular mücadeleyi tribünden takip etti.

Orman ve yöneticiler maçı izledi

Karşılaşmayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Umut Güner, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da izledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkan Çınar, maç öncesi Orman ve yöneticilerle bir süre sohbet etti.