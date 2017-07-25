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POTADA ÜZÜLDÜK

Potada üzüldük

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden erkek ve kadın milli basketbol takımlarımız çeyrek finalde elendi.

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Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden erkek ve kadın milli basketbol takımlarımız çeyrek finalde elendi.

Erkek Milli Basketbol TakımıMIZ, çeyrek finalde Ukrayna'ya 72-57 mağlup oldu.

Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde, Ukrayna ile Türkiye karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, ilk çeyreğini 18-15 üstün geçtiği karşılaşmanın, ilk yarısını da 33-26 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle geçerken son çeyreğe Ukrayna 44-42 üstün girdi. Son periyotta üstün bir oyun sergileyen Ukrayna, sahadan 72-57 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Ukrayna, yarı finalde Venezuela'nın rakibi oldu. Türkiye, 5-8'incilik klasman mücadelesinde yarın Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Kadın Milli Takımımız da üst tura çıkamadı

Kadın Milli Basketbol Takımımız ise, İtalya'ya 53-45 mağlup oldu ve üst tura çıkamadı.

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, ilk çeyreğini 21-9 üstün geçtiği karşılaşmanın, ilk yarısını da 28-23 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle geçerken son çeyreğe 37-37 eşitlikle girildi. Son periyotta etkili olan İtalya, sahadan 53-45 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

İtalya, yarı finalde Yunanistan-Çin maçının galibiyle karşılaşacak. 

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