Potada üzüldük

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden erkek ve kadın milli basketbol takımlarımız çeyrek finalde elendi.
Erkek Milli Basketbol TakımıMIZ, çeyrek finalde Ukrayna'ya 72-57 mağlup oldu.
Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde, Ukrayna ile Türkiye karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, ilk çeyreğini 18-15 üstün geçtiği karşılaşmanın, ilk yarısını da 33-26 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle geçerken son çeyreğe Ukrayna 44-42 üstün girdi. Son periyotta üstün bir oyun sergileyen Ukrayna, sahadan 72-57 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Ukrayna, yarı finalde Venezuela'nın rakibi oldu. Türkiye, 5-8'incilik klasman mücadelesinde yarın Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
Kadın Milli Takımımız da üst tura çıkamadı
Kadın Milli Basketbol Takımımız ise, İtalya'ya 53-45 mağlup oldu ve üst tura çıkamadı.
Yaşar Doğu Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, ilk çeyreğini 21-9 üstün geçtiği karşılaşmanın, ilk yarısını da 28-23 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle geçerken son çeyreğe 37-37 eşitlikle girildi. Son periyotta etkili olan İtalya, sahadan 53-45 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
İtalya, yarı finalde Yunanistan-Çin maçının galibiyle karşılaşacak.