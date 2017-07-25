Yüzmede üç dünya rekoru!

17. Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yarışan yüzücülerden Kylie Jacqueline Masse, kadınlar 100 metre sırtüstü, Lilly King, kadınlar 100 metre kurbağalama, Adam Peaty ise erkekler 50 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonadaki yüzme yarışmalarının 3. günü, dünya rekorlarına sahne oldu.

Akşam seansında yapılan kadınlar 100 metre sırtüstü finalini 58.10 saniyede bitiren Kylie Jacqueline Masse, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. 21 yaşındaki Kanadalı sporcu, 2009'da Gemma Spofforth'un 58.12 ile kırdığı dünya rekorunu da ele geçirdi.

ABD'li Lilly King, kadınlar 100 metre kurbağalamada 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra 2017 Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı. 20 yaşındaki King, 1.04.13'lük derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Büyük Britanyalı Adam Peaty ise bir günde 2 kez rekor kırdı. Buraya unvanını korumaya gelen 22 yaşındaki yüzücü, elemelerde 26.10 ile kırdığı erkekler 50 metre kurbağalama dünya rekorunu, yarı finalde 25.95 saniyeye çekti.