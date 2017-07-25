Bir altın madalya da İlhan Çıtak'tan
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BİR ALTIN MADALYA DA İLHAN ÇITAK'TAN

Bir altın madalya da İlhan Çıtak'tan

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda serbest güreşte Milli sporcumuz İlhan Çıtak altın, Onur Arı ise bronz madalya kazandı.

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2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda serbest güreşte Milli sporcumuz İlhan Çıtak altın, Onur Arı ise bronz madalya kazandı.

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Kavak Spor Salonu'nda serbest güreş müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçi İlhan Çıtak, 97 kiloda Ukraynalı rakibi Viktor Antypenko ile karşılaştı. Çıtak, rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek altın madalyaya uzandı.

Milli sporculardan 65 kiloda mücadele eden Onur Arı ise Rus Valerii Chemposov'u yenerek bronz madalya aldı.

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