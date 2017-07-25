İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın (26.07.2017) Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bruges şehrindeki Jan Breydel Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak olan karşılaşmaya temsilcimizin şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.
Medipol Başakşehir'in yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.
Medipol Başakşehir'in yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.