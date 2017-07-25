OSMANLISPOR'DA YO-YO TESTİ GÜNÜ

Yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabını Ankara’da sürdüren Osmanlısporlu oyuncular, Yo-Yo testinden geçti.

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Yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabını Ankara’da sürdüren Osmanlısporlu oyuncular, Yo-Yo testinden geçti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Mor-Sarılı ekip günün ilk antrenmanında iki ayrı grup halinde dayanıklılığın ölçüldüğü Yo-Yo testinden geçti. Yapılan testi, Teknik Direktör Bülent Uygun tribünden izledi. Testi tamamlayan oyuncular soğuma koşusu yaptıktan sonra şok havuzuna girdi.

Günün ikinci antrenmanına ise Başkent ekibi ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmasına geçen Mor-Sarılılar yarı sahada 3 takım halinde pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde saha kenarında kurulu istasyonlarda çabukluk çalışması yapan oyuncular yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maç, şut ve gol organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı. Çalışmalara Tonia Tisdell katılmazken Engin Bekdemir ve Koray Altınay takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalışmalarını devam ettirdi.

Osmanlıspor yarın Ostim Stadı’nda TFF 2. Lig ekiplerinden Bugsaşspor’la 17:30’da hazırlık maçı oynayacak.

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Uygun’a kızından hayırlı olsun sürprizi

Teknik Direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude, babasına gül kek buketli jestte bulundu. Antrenman bitiminde saha kenarına getirilen kalp şeklindeki kek buketiyle poz veren teknik ekip ve oyuncular daha sonra kekleri yemek için birbirleriyle adeta yarıştı.

Diğer yandan akşam yemeğinde ise 41 yaşına giren kulüp tercümanlarından Bora Altınay’ın doğum günü kutlandı. Altınay, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra takımın yeni transferlerinden Serdar Gürler’in elinden doğum günü pastasından yedi.