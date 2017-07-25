SÜPER KUPA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2017'nin biletleri satışa çıktı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Batı ve Kuzey tribünlerinde seyredebilecek olan Beşiktaş taraftarları, biletlerini taraftarkulubu.tff.org internet sitesi üzerinden satın alabilecek.

Doğu ve Güney tribünlerinde maçı izleyebilecek olan Atiker Konyaspor taraftarları ise taraftarkulubu.tff.org internet sitesindeki biletler tükendikten sonra biletlerini Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki bilet gişeleri, Konya Kule Site AVM içerisindeki Konya Store ve Konya Kent Plaza AVM'de bulunan Konya Store'dan satın alabilecek. Ayrıca bilet kalması durumunda Atiker Konyaspor taraftarı için Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda da bilet satışı yapılacak.

Futbolseverler biletleri ancak TC Kimlik Numarası ile alabilecek. Bir kişi kendisi dahil en fazla 4 bilet alabilirken, her bilet için de ayrı TC Kimlik Numarası ibraz edilmesi gerekiyor.

Maçın bilet fiyatları Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 50 TL, Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için ise 100 TL olarak belirlenmişti.