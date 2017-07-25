2.ve 3. ligde kura heyecanı
﻿
Site İçi Arama
﻿

2.VE 3. LİGDE KURA HEYECANI

2.ve 3. ligde kura heyecanı

Futbolda 2017-2018 sezonu TFF 2 ve 3. lig kura çekimi 26 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

269 Okunma

Futbolda 2017-2018 sezonu TFF 2 ve 3. lig kura çekimi 26 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ile kulüplerin temsilcileri katılacak.

TFF 2 ve 3. ligde sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlarken, ilk yarı maçları 17 Aralık Pazar günü tamamlanacak. Liglerde ikinci yarı 20 Ocak 2018 Cumartesi günü başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de oynanacak.

Yeni sezonda TFF 2. Lig, Beyaz ve Kırmızı Grup olarak ikiye ayrılırken, iki grupta da 18 takım bulunuyor. TFF 3. Lig'de ise 3 grupta 18'er ekip yer alıyor.

ETİKETLER
Gençlerbirliği yine kazanamadı
Osmanlıspor'da Yo-Yo testi günü
Hacettepe, Menemen'i yenmesini bildi
Osmanlıspor, Batıkent Tesisleri'ne geri döndü
1
Gençlerbirliği'nin rakibi Real Sociedad
2
Ankaragücü'nün yeni Nijeryalısı: Nduka
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿