2.VE 3. LİGDE KURA HEYECANI

Futbolda 2017-2018 sezonu TFF 2 ve 3. lig kura çekimi 26 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ile kulüplerin temsilcileri katılacak.

TFF 2 ve 3. ligde sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlarken, ilk yarı maçları 17 Aralık Pazar günü tamamlanacak. Liglerde ikinci yarı 20 Ocak 2018 Cumartesi günü başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de oynanacak.

Yeni sezonda TFF 2. Lig, Beyaz ve Kırmızı Grup olarak ikiye ayrılırken, iki grupta da 18 takım bulunuyor. TFF 3. Lig'de ise 3 grupta 18'er ekip yer alıyor.