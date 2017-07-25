"CRİSTİANO, YALNIZCA BEYAZLARI DÜŞÜNÜYOR"

İspanyol Marca gazetesi, bir süredir gündemden uzak olan Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki geleceği ile ilgili ironik bir manşet kullanmış. Gerard Pique'nin Neymar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı "Se queda" yani "Kalıyor" anlamına gelen ifade Ronaldo için manşete taşınmış.

Gazete, "geçen sene kulübümle önemli kupalar kazanmak harikaydı. Bunu tekrar yapmak mükemmek olur. Şangay'da olan Cristiano, Madrid'de kalarak kupalar kazanmak için savaşını sürdürmek istediğini onayladı" ifadelerine yer verdi.

Cristiano Ronaldo sadece beyazları, Madrid'i düşünüyor. Tatildeki son günleri geçiren, Temmuz ayının sonunda antrenmanlara başlayacak olan Portekizli yıldız, Şangay'da tüm şehrin odak noktasında.

Uzun bir yaz mevsimi geçiren Real Madrid'in yıldızının yaşadığı sorunlara rağmen İspanya'dan ayrılmaya niyetinin olmadığı ortaya çıktı. Son sekiz yılda her şeyi kazandığı kulübüyle devam edecek.

Marca'ya verdiği özel demeçte, "Geçen sene kulübümle çok önemli kupalar kazandım ve bireysel olarak çok önemli başarılar elde ettim. Bunu tekrar yapmak harika olur" diyerek kalmaya olan arzusunu gösterdi.

"Yeniden başarmak", belki de bu cümle mali konularda yaşadığı hoşnutsuzluğu kamuoyuna açıklamasının ardından Cristiano'nun kurduğu en önemli, üzerinde durulması gereken ifadeydi. Kısacası Ronaldo Madrid'de kalarak tarih yazmaya devam edecek.