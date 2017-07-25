"GALATASARAY İLE ANLAŞMAK ÜZEREYİZ"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Mert Günok'un Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ay, ''Mert'in maliyeti 1 milyon avronun üzerinde. Bu da ikinci kaleci için yüksek bir rakam. Kendisiyle görüştük, yarın (bugün) Galatasaray ile anlaşacağız gibi'' ifadelerini kullandı.

Ali Ay, ''takımda 11 futbolcu ile yolların ayrılacağını söyleyen Ali Ay, Volkan Şen ile ilgili konuşulmuş bitmiş bir şey yok. Hoca ''olsa iyi olur aslında'' dedi. Hayalperest olmamak lazım. Yusuf Erdoğan üzerinde durduk. Beşiktaş ile bir görüşmesi oldu. Trabzonspor yüksek bir rakam isteyecek. Görüştğümüz 2-3 oyuncu var. Hafta sonuna kadar bir gelişme olabilir. Bu sene yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 2 tane kanat oyuncusu almamız lazım'' dedi.