Hacettepe, Menemen'i yenmesini bildi
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HACETTEPE, MENEMEN'İ YENMESİNİ BİLDİ

Hacettepe, Menemen'i yenmesini bildi

Yeni sezonda Spor Toto 2. Lig’de mücadele edecek olan Hacettepe, kamp programı doğrultusunda yaptığı hazırlık maçında, Menemen Belediyespor'u tek golle geçti.

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Yeni sezonda Spor Toto 2. Lig’de mücadele edecek olan Hacettepe, kamp programı doğrultusunda yaptığı hazırlık maçında, Menemen Belediyespor’u Arda Kızıldağ’ın 21. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, aynı ligde mücadele ettiği rakibi karşısında kadrosunda bulunan bütün oyunculara forma şansı vererek takımını önemli bir teste sokmuş oldu.

Mor-Menekşeler, maçın ilk yarısında; Übeyd – Kaan, Arda, Rahmi, Ömer – Volkan, Çayan – Yağız, Serdarcan, Cengizhan – Tuğrul ilk 11 ile oynadı. Karşılaşmanın ilk yarısını, Gençlerbirliği’nden transfer edilen stoper oyuncusu Arda’nın golüyle önde kapatan Hacettepe takımı, müsabakanın ikinci yarısında tamamen farklı bir kadro ile sahada boy gösterdi.

Başkent ekibi, Menemen Belediyespor karşısında maçın ikinci yarısında; Burak – Orhan, Aytaç, Cihat, Berat – Soner, Serkan – Kadir, Mert, Burak – Noyan kadrosu ile oynadı ve karşılaşmadan tek farkla galibiyetle ayrılmasını bildi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
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