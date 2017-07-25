OSMANLISPOR, BATIKENT TESİSLERİ'NE GERİ DÖNDÜ

İkinci etap kamp çalışmalarını Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde tamamlayan Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarının devamı için Batıkent Tesisleri’ne döndü.

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İkinci etap kamp çalışmalarını Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde tamamlayan Başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarının devamı için Batıkent Tesisleri’ne döndü.

İkinci etap kamp çalışmaları için Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 11 günlük bir çalışma yapan ve 2 de hazırlık maçı oynayan Başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarının devamı için kendi tesislerine döndü. TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’la hazırlık maçı oynayan Osmanlıspor, maçın ardından 2 gün izin yaptı. Mor-Sarılılar sezon hazırlıklarının devamı için bugün yeniden Batıkent Tesisleri’nde toplandı.

Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde tek antrenman yapan Mor-Sarılı Başkent ekibi yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika çalıştı. Isınma koşusuyla başlayan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra 7’ye 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, 3 takım halinde minyatür kalelerden kurulu alanda maç yaptı. Antrenmanın son bölümünde dayanıklılık koşusu yapan Başkent ekibi, açma germe egzersizleriyle çalışmaları tamamladı.

Antrenmana Tonia Tisdell katılmazken, tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Koray Altınay fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalışmalarını devam ettirdi.