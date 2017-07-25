GENÇLERBİRLİĞİ'NİN RAKİBİ REAL SOCİEDAD

Yeni sezon hazırlıklarına verilen bir günlük aranın ardından devam eden Gençlerbirliği, bugün TSİ 20.00’de Arnhem Boys Stadı’nda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

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Yeni sezon hazırlıklarına verilen bir günlük aranın ardından devam eden Gençlerbirliği, bugünü çift antrenmanla geçirdi.

Sabah bölümüne ısınma koşusu ve 5’e 2 oyunu ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda pas – top kapma oyunu oynadı.

Bir bölümde taktik çalışma yapan futbolcular dönüşümlü olarak her iki bölümde de görev aldı.

Akşam antrenmanına ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra oynadıkları eğlenceli oyunla ilk bölümü tamamladı.

Son bölümde ise dar alan ve tam saha olmak üzere iki bölümde taktik çalışma yaptı.

Ümit Özat gözetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı da sabah bölümü gibi doksan dakika sürdü.

Başkent ekibi bugün TSİ 20.00’de Arnhem Boys Stadı’nda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.