ANKARAGÜCÜ'NÜN YENİ NİJERYALISI: NDUKA

Ankaragücü, Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor’da forma giyip üç şampiyonluk yaşayan Nijeryalı oyuncu Ozokwo Nduka ile ön sözleşme imzaladı.

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Ankaragücü, Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor’da forma giyip üç şampiyonluk yaşayan Nijeryalı oyuncu Ozokwo Nduka ile ön sözleşme imzaladı.

Sabah saatlerinde uçakla Ankara’ya gelen Nduka, Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza sonrası kısa bir açıklama yapan Nduka, ”Yaklaşık olarak yedi yıl Türkiye’de oynadım. Bu sürede üç şampiyonluk yaşadım. Ankaragücü’nde de şampiyonluk yaşayacağıma inandığım için geldim. Transfer olmamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Nduka transferini gerçekleştirerek kadrosunu daha da güçlendirdiğini söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, ”Hocamızın çok istediği bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Nduka bildiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu. Takımıza katkı yapacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Mehmet Yiğiner, "Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere yönelik transfer çalışmalarının sürdürüyoruz” diye konuştu.