ANKARAGÜCÜ, ESKİ GOLCÜSÜNE İMZAYI ATTIRDI

Ankaragücü, daha önce ilk olarak Klasspor'un duyurduğu İlhan Parlak transferini bugün resmiyete dökerek kamuoyuyla paylaştı.

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Ankaragücü, daha önce ilk olarak Klasspor'un duyurduğu İlhan Parlak transferini bugün resmiyete dökerek kamuoyuyla paylaştı.

Sarı-Lacivertli takım, daha önce de formasını giydiği 30 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık mukavele yaptı.

1.81 boyundaki golcü oyuncu, geçen sezon Gaziantepspor forması ile 30 maça çıkıp 4 kez ağları havalandırmıştı.

Ankaragücüne geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden İlhan Parlak, "Camiamıza ve taraftarlarımıza arzu ettikleri başarıyı takım arkadaşlarımızla birlikte kazandıracağız" dedi