Ankaragücü, eski golcüsüne imzayı attırdı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ, ESKİ GOLCÜSÜNE İMZAYI ATTIRDI

Ankaragücü, eski golcüsüne imzayı attırdı

Ankaragücü, daha önce ilk olarak Klasspor'un duyurduğu İlhan Parlak transferini bugün resmiyete dökerek kamuoyuyla paylaştı.

1957 Okunma

Ankaragücü, daha önce ilk olarak Klasspor'un duyurduğu İlhan Parlak transferini bugün resmiyete dökerek kamuoyuyla paylaştı.

Sarı-Lacivertli takım, daha önce de formasını giydiği 30 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık mukavele yaptı.

1.81 boyundaki golcü oyuncu, geçen sezon Gaziantepspor forması ile 30 maça çıkıp 4 kez ağları havalandırmıştı.

Ankaragücüne geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden İlhan Parlak, "Camiamıza ve taraftarlarımıza arzu ettikleri başarıyı takım arkadaşlarımızla birlikte kazandıracağız" dedi

﻿

Celalettin Alkan'ın acı günü...
1
"Yasa dışı bahis 3 yılda 10 kat büyüdü"
Ankaragücü, Kapaz'ı 2 golle geçti
1
Sercan Kaya: "Ankaragücü, beklentileri olan bir camia"
"Uçan Teğmen"in öyküsü
Osman Aşkın Bak kimdir?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿