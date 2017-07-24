DEVLER LİGİ’NDE 3. ÖN ELEME TURU HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu heyecanı 25 Temmuz Salı günü başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu ilk maçları, 25 Temmuz Salı ve 26 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
Üçüncü ön eleme turunda oynanacak ilk maçların programı (TSİ) şöyle:
25 Temmuz Salı:
20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova)
20.00 Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus)
20.30 AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)
20.30 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)
21.00 Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka)
21.45 Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)
26 Temmuz Çarşamba:
17.00 Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya)
19.30 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)
19.45 Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)
20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan)
21.00 Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.20 Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda)
21.45 Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda)
21.45 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir