Devler Ligi’nde 3. ön eleme turu heyecanı
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DEVLER LİGİ’NDE 3. ÖN ELEME TURU HEYECANI

Devler Ligi’nde 3. ön eleme turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu heyecanı 25 Temmuz Salı günü başlıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu heyecanı 25 Temmuz Salı günü başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu ilk maçları, 25 Temmuz Salı ve 26 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Üçüncü ön eleme turunda oynanacak ilk maçların programı (TSİ) şöyle:

25 Temmuz Salı:

20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova)

20.00 Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus)

20.30 AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)

20.30 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

21.00 Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka)

21.45 Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

26 Temmuz Çarşamba:

17.00 Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya)

19.30 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)

20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan)

21.00 Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.20 Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda)

21.45 Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda)

21.45 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir

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