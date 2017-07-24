SOFUOĞLU, 6. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlıklar ve puan kayıplarıyla başladığı sezonun son 5 yarışına girerken, bu organizasyondaki 6'ncı şampiyonluğunu kovalıyor.

Sezona verilen yaklaşık iki aylık aranın ilk ayını farklı değerlendirdiğini belirten Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, önemli projeler ile kamu spotlarına zaman ayırdığını, ayrıca Düzce'de yapımı devam eden motor sporları pistiyle ilgilendiğini söyledi.

Kenan, sezonun kalan bölümünün hazırlıkları için İtalya'ya gideceğini kaydederek, "İnşallah önümüzdeki hafta İtalya'ya testlere gidiyorum. İki gün, sıcak ve yorucu havalarda testler yapacağım, yeni lastikler deneyeceğim. Takımım, 2018 yılında kullanacağımız bazı parça ve lastikleri denememi istiyor. İşin aslı, bu test 2018 yılının hazırlığı." diye konuştu.

İtalya'da yapılacak yoğun testlerin kendisi için iyi bir antrenman olacağına değinen Kenan, şöyle devam etti:

"Sezonun son 5 yarışına giriyoruz. Şampiyona çok çekişmeli geçiyor. Artık şampiyonluk ufukta gözüküyor. Zorlu bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaşırsak çok güzel olacak. Şu anda tek amacım, işime adapte olup, motivasyonumu sağlayıp birkaç yarış daha kazanmak ve şampiyonada liderliğe yükselmek. İnşallah 6'ncı şampiyonluğun mücadelesini vereceğim. Kolay olmayacak, olursa da çok güzel olacak. 6'ncı şampiyonluk adım adım gözüküyor. Sezonun ilk üç yarışını kaybettim. Bu eksi 75 puan anlamına geliyordu. Şu anda liderle aramda sadece 5 puan kaldı. Aradaki puan farkını kapattık ve üst üste 4 yarış kazandık ki bu moral olarak çok iyi bir şeydi."

- "Almanya etabını kazanırsam şampiyona liderliğine yükseliyorum"

Yaklaşık bir ay sonra Almanya etabının olduğunu aktaran Kenan, bu yarışı kazanması durumunda şampiyonluk şansının daha da güçleneceğini kaydetti.

"Eğer o yarışı kazanırsam şampiyona liderliğine yükseliyorum." diyen milli motosikletçi, "Ardından kalan yarışlara motivasyonlu, moralli çıkıp şampiyonluk için mücadele vereceğim. Eğer ki bunu başarırsak böyle bir şampiyonluk yok çünkü üç yarışa çıkamamak, sakatlık atlatıp ardından gelip şampiyon olmak diğer şampiyonluklardan daha özel olacaktır. İnşallah da Rabbim nasip eder." ifadelerini kullandı.

Sporcuda 30 yaşından sonra yavaş yavaş emekliliğin gözüktüğünü dile getiren Kenan Sofuoğlu, "Bu sezon yaşadığım sakatlıkta öğrendiğim şey şu oldu, yaptığım işi hala çok seviyorum. Ameliyattan çıkar çıkmaz motosiklete dönebileceğim tarihi soruyordum. O özlemle çıktığım birçok yarışı üst üste kazandım. İnşallah işimizi böyle sevdiğimiz sürece başarılı olacağımıza inanıyorum. Artık bizi geçmeye başladıkları zaman da anlayacağım ki emeklilik vakti geldi. Şimdilik devam edeceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.