FENEBAHÇE, "YALANLAMAYI" SİTEDEN KALDIRDI

Fenerbahçe dün yapılan açıklamada Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Eto'o ile ilgilenmediğine dair resmi siteden bir yalanlama yayımlamıştı. Ancak Sarı Lacivertli ekip bu açıklamayı siteden kaldırdı.

Fenerbahçe, medyaya yansıyan "Eto'o Fener'e Geliyor" başlıklı transfer haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Söz konusu futbolcu ile ilgimiz yoktur" denilmişti.

Ancak ilerleyen saatlerde, yapılan bu yalanlama açıklamasının siteden kaldırıldığı görüldü. Bu hareket transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe daha önce yalanladığı Roberto Carlos, Mehmet Topuz ve Alper Potuk gibi futbolcuların transferini gerçekleştirmişti.