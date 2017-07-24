Şenoğlu ve Güneş, Rüya Takım’da
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ŞENOĞLU VE GÜNEŞ, RÜYA TAKIM’DA

Şenoğlu ve Güneş, Rüya Takım’da

20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası sona ererken, turnuvayı 4. sırada bitiren Türkiye'den 2 sporcu Rüya Takım kadrosuna seçildi.

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20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası sona ererken, turnuvayı 4. sırada bitiren Türkiye'den 2 sporcu Rüya Takım kadrosuna seçildi.

Meksika’da düzenlenen şampiyonanın finallerinde, Türk Milli Takımı'nda yer alan Tuğba Şenoğlu "en iyi smaçör" Zehra Güneş ise "en iyi orta oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Şampiyonanın "en değerli oyuncusu" (MVP) da Çin'den Hanyu Yang oldu.

Rüya Takım'da yer alan isimler şöyle:

Pasör: Tamaki Matsui (Japonya)

Pasör çaprazı: Anna Kotikova (Rusya)

Smaçörler: Han Wu (Çin) ve Tuğba Şenoğlu (Türkiye)

Orta oyuncular: Zehra Güneş (Türkiye) ve Hanyu Yang (Çin)

Libero: Nyeme Costa (Brezilya)

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