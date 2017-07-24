"İNŞALLAH BAŞARILARA ULAŞAN BİR TAKIM OLURUZ"

Kayserispor'un orta saha oyuncusu Güray Vural, hedefinin sarı-kırmızılı forma ile çok iyi bir sezon geçirip, daha sonra büyük takımlardan birinde oynamak olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde açıklamada bulunan Güray, "Kayserispor forması ile sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyorum. Ben iyi olursam bu takıma da yansıyacaktır. Daha önce Trabzonspor'da oynamıştım, büyük takımları yeniden yakalamak, büyük takımlardan birinde yine oynamak istiyorum." dedi.

- "Başarılı olduğum zaman Fatih Terim beni çağırıyor"

Güray, hedeflerinin olduğunu ve bunlara ulaşmak için çok çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"En önemli hedeflerimin başında da her zaman milli takıma gidip, ay-yıldızlı formayı terletmek bulunuyor. Milli takımda kalıcı olmak çok önemli. Takımımda başarılı olduğum zaman biliyorum ki Fatih Terim beni çağırıyor. İnşallah bunun devamı gelir. Her Türk futbolcunun söylediği gibi milli formayı giymek gurur verici bir şey." ifadelerini kullandı.

- "Önemli olan takım olmak"

Yeni sezon çalışmalarına Erzurum'da başladıklarını hatırlatan Güray, "10 gün süren çok güzel bir Erzurum kampı geçirdik. Daha çok fiziksel antrenmanlar yaptık. İki hazırlık maçı oynadık, iyi sonuçlar almadık çünkü fiziksel olarak yoğun çalıştığımız için maçlara yorgun olarak çıktık. Alınan sonuçlar çok önemli değildi, eksiklerimizi gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli futbolcu, bu sezon Kayserispor'un transfer döneminde çok sayıda oyuncuyu kadrosuna kattığının altını çizerek, "Transfer döneminde 14-15 arkadaşımız aramıza katıldı. Yeni transferlerimizin büyük çoğunluğunun Erzurum kampına katılması avantajımızdı. Orada iyi bir uyum yakaladık. Avusturya'da daha çok birlikteyiz. Kaliteli isimler kadroya katıldı ama önemli olan takım olmak. Şu an her şey çok iyi gidiyor. İnşallah başarılara ulaşan bir takım oluruz." şeklinde konuştu.

- "Kayserispor'un hedefi her zaman üst sıralar olmalıdır"

Takıma transfer edilen oyuncuların yetenekleri kadar uyumlarının da futbol için büyük önem taşıdığını vurgulayan Güray, şunları ifade etti:

"Bireysel olarak kalite yakalayıp iyi bir takım olamazsanız başarı elde edilmiyor. Beraber oynamayı çözmemiz gerekiyor. Kayserispor'un hedefi her zaman üst sıralar olmalıdır. Kulüp iki sezondur zor durumlardan geçiyor. Bu sene ilk hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalmayı bir an önce garantilemek ve daha sonra hedefleri yukarıya taşımak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız."

- "Hocamız hücum futbolu oynatacak"

Güray, yeni teknik direktörleri Marius Sumudica'nın çok hırslı bir isim olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Hocamız agresif bir hoca ama bu takıma olumlu yansıyacaktır. Çok disiplinli, ikili ilişikleri çok iyi. Herkesle ayrı ayrı ilgileniyor ve güler yüzlü bir isim. Avusturya'da 4-5 hazırlık maçı yapacağız ve kendimizi daha iyi göreceğiz. Hocamız da takımı daha iyi tanıyacak. Güzel bir grubuz, bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Hocamız hücum futbolu oynatacak."