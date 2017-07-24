ORKAN ÇINAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil etmek için transfer görüşmelerinde bulunduğu genç futbolcu Orkan Çınar, sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolü özel bir hastanede gerçekleştirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Orkan Çınar, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Genç futbolcunun, sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.