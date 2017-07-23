BİLİÇ, ANKARA'DAN HANGİ FUTBOLCUYU İSTİYOR?

Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, Osmanlıspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu NDiaye'nin peşinde....

Transfer döneminde adı Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüple anılan Badou NDiaye'ye İngiltere Premier Lig'den talip var. Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, Osmanlıspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu NDiaye'nin peşinde....

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Galatasaray’ın orta saha transferinde B planı olarak düşündüğü Osmanlısporlu Badou N’Diaye’ye Premier Lig’den talip çıktı.

Dail Mail’in haberine göre sakatlığı nedeniyle sezonun ilk maçına kaçıracak olan Kouyate’nin boşluğunu doldurmak isteyen West Ham United, Osmanlıspor forması giyen Badou N’Diaye’nin peşinde…

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Haberde Senegalli orta saha için Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Ham’ın, Galatasaray ve Newcastle United ile rekabet içinde olduğu ifade edildi.