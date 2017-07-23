METE KALKAVAN'IN ACI GÜNÜ

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan'ın babası 24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan'ın babası, 24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'ın cenazesi 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Samsun Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.