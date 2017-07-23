Mete Kalkavan'ın acı günü
﻿
Site İçi Arama
﻿

METE KALKAVAN'IN ACI GÜNÜ

Mete Kalkavan'ın acı günü

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan'ın babası 24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın vefat etti.

291 Okunma

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan'ın babası 24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan'ın babası, 24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'ın cenazesi 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Samsun Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

ETİKETLER
Ankaragücü, Kapaz'ı 2 golle geçti
3
Gençlerbirliği, Heerenveen'e de mağlup oldu
2
Gençlerbirliği taraftarlarından ortak çağrı: "Ankara'da oynayalım"
1
Elvis Manu: "Gençlerbirliği ile ilgili hiç kötü bir şey duymadım"
Yenimahalle'ye 25 milyonluk spor kompleksi
1
Gençlerbirliği'nin hazırlık maçlarında yüzü gülmüyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿