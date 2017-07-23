"YABANCI SPORCULAR ATMOSFERDEN ÇOK ETKİLENDİ"

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden Erkek Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Cevat Şimşek, tribünlerde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda açıklamalarda bulunan Cevat Şimşek, seyircilerin çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu bildirdi.

Oynadıkları iki maçı da kazanarak turnuvaya başladıklarını belirten milli sporcu, "Samsun seyircisine tek tek teşekkür ediyorum. Destekleri için herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer oluşturdular. Desteklerini esirgemesinler. Biz sonuna kadar onlarla beraber olmak istiyoruz." ifadelerini kulandı.

"Organizasyon dünyada ses getirdi"

Cevat Şimşek, Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın tüm dünyada büyük ses getirdiğini belirtti.

Tek hedeflerinin turnuvayı şampiyon tamamlamak olduğunu vurgulayan tecrübeli voleybolcu, "Bütün maçları galibiyetle kapatmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Bizim kalbimizde çiçekler açtı. Biz inanıyoruz, kalbimizde açan bu çiçek bize çok büyük güven veriyor. Şampiyon olacağız, çünkü kendimize çok inanıyoruz. Bu destek bizi çok heyecanlandırıyor. Türkiye'de yapılan organizasyon dünyada çok büyük ses getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Plaj voleybolunda da forma giyen Cevat, bundan da çok keyif almasının yanı sıra asıl işinin salon voleybolu olduğunu vurguladı.

"Yabancı sporcular atmosferden çok etkilendi"

Cevat Şimşek, dünyanın farklı yerlerinden gelen sporcularla iletişim içerisinde olduğunu belirterek, yabancıların Samsun'daki atmosferden çok etkilendiğini bildirdi.

Dünyadaki en büyük spor organizasyonlardan birine Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını vurgulayan Cevat, "Samsun'da yapılan bu organizasyonu, daha önce Tayland'da düzenlenen ile kıyasladığım zaman farkı görebiliyorum. Bu açılışı yapan herkese teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum. Samsun'daki birçok stat çok yeni. Yabancı sporcular tesislerden çok memnun, sahadaki ve tribünlerdeki atmosferin kendilerini çok etkilediğini söylüyor. Herkes olimpiyatları çok beğendi." diye görüşlerini aktardı.

"İşitme engellilerin diğer insanlardan hiçbir farkı yok"

Milli voleybolcu, "İşitme engellilerin diğer insanlardan hiçbir farkı yok." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki işitme engellilerin mutlaka spora başlamaları gerektiğini tavsiye eden Cevat, şunları aktardı:

"Yapamazsın diyenlere asla inanmasınlar. İşitme engellilerin diğer insanlardan hiçbir farkı yok. Kendilerini geliştirsinler. Her gün spor yapsınlar. Spor yapmaya başladıktan iki sene sonra kendilerini gördüklerinde ne demek istediğimi anlayacaklar."

Cevat Yılmaz, babasının Bulgaristan'da, abisinin ise Halkbank'ta voleybol oynadığını, bu spora onların tavsiyesiyle başladığını kaydetti.